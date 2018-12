Bei der Talstation des Millenniums-Express in Tröpolach/Nassfeld gibt es fünf neue Ladesäulen für E-Autos. Der Ladestrom kommt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energieträgern.

Lukas Sattlegger, Bernd Neuner, Stefan Flaschberger, Bernd Olexinski, Christian Krisper und Robert Buchacher © Leopold Salcher

Am Parkplatz neben der Talstation des Millenniums-Express in Tröpolach/Nassfeld stehen Besitzern von E-Autos insgesamt fünf Ladesäulen („eStations smart“) mit jeweils zwei Ladepunkten zum „Auftanken“ zur Verfügung. „Gerne bieten wir unseren mit E-Autos anreisenden Kunden dieses Service“, erklärt Christian Krisper von der Bergbahnen Nassfeld Pramollo. Bei dieser Park & Ride Anlage handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Kelag und Bergbahnen, wobei die Anlage von der Kelag betrieben wird. „Jeder Ladepunkt ist auf eine Leistung von 11 kW ausgelegt“, informiert Bernhard Neuner, Leiter Kelag-Business-Development.

Wer kann nun wie laden? „Zugang zur Anlage haben Kelag-Autostromkunden und Kelag-Roamingpartner (es gibt Verträge mit rund 30 verschiedenen E-Mobility-Providern), bezahlt wird via PayPal oder Kreditkarte direkt am Ladepunkt, wobei die Freischaltung des Ladevorganges entweder via intercharge fähiger Smartphone–App oder RFID-Karte erfolgt“, erklärt Bernd Olexinski von der Kelag E-Mobilität. Laut Kelag kommt der Ladestrom aus 100 Prozent erneuerbaren Energieträgern.