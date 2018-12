Unbekannte Täter schlugen in einem Hotel in der Gemeinde Gitschtal zu und richteten hohen Schaden an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung

Einen Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro haben Unbekannte in einem Hotel in der Gemeinde Gitschtal angerichtet. Die Täter brachen in den frühen Morgenstunden des Sonntags in das Büro eines Hotels ein. Dort rissen sie einen mit Ankerdübeln im Boden und in der Wand befestigten Tresor aus der Verankerung, brachten den Tresor ins Freie und transportierten ihn ab. Im Tresor waren Bargeld sowie einige Schlüssel verwahrt. Von den Tätern fehlt vorerst jede Spur.