Die Beschneiung läuft jetzt wieder auf Hochtouren © Leopold Salcher

Bei Temperaturen von bis zu minus neun Grad am Berg produzieren derzeit die Schneekanonen am Nassfeld rund um die Uhr gewaltige Massen an Schnee. Die Pegel der Speicherseen sind bereits merklich gesunken, der Nachschub vom Tal herauf ist aber wieder intakt. Das Hochwasser hatte auch die Pumpstation in Rattendorf arg beschädigt, zudem war das Wasser vom "Zriembach" durch Einschwemmungen mit Sand verunreinigt und braun gefärbt. Eine Wasserentnahme war daher nicht möglich.