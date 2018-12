Wie fühlt es sich an, wenn die Schwangerschaft in der 28. Woche endet? Wenn der Bauch plötzlich leer ist? Wenn man nur hoffen kann, dass das Kind die Kraft hat, um sein Leben zu kämpfen?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maximilian © KK

Da lag er nun in einem Inkubator - eingehüllt in eine viel zu große Windel, umgeben von Kabeln, Schläuchen und Maschinen. Ständig piepsten die Monitore und Geräte. Ein kontinuierliches Rauschen war zu hören. „Das ist die Sauerstoffunterstützung, die braucht er, damit er nicht auf das Atmen vergisst“, erklären uns die Ärzte. In den winzig kleinen Armen waren Venenwege gelegt. Seine Haut war rot, durchsichtig und schimmerte. Die Beine und Arme waren so dünn wie die Finger eines Erwachsenen.