HALT, keinen Alkohol beim Autofahren. © klickerminth - Fotolia

Beim Anteil der Alko-Unfälle an den Verkehrsunfällen gibt es in Kärnten große Unterschiede, wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsclub Österreich zeigt. Am niedrigsten ist der Anteil der Alko-Unfälle in Villach und Klagenfurt, am höchsten im Bezirk Hermagor. Bereits bei 0,5 Promille erhöht sich das Unfallrisiko auf das Doppelte. Der VCÖ betont, dass mit mehr Discobussen, Anrufsammeltaxis und Bahnverbindungen am späteren Abend die Zahl der Alko-Unfälle verringert werden kann.