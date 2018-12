Saisonstart am 7. Dezember Wie das Nassfeld fürs Skifahren begeistern will

Facebook

Am 7. Dezember startet das Nassfeld in die Wintersaison © Nassfeld/Heckmair

Am 7. Dezember startet das Skigebiet Nassfeld in die Wintersaison. Sieben Millionen Euro wurden in die Verbreiterung von Pisten, neue Pistengeräte, Ladestationen für E-Autos am Parkplatz der Kabinenbahn Millennium-Express und in Hotelumbauten investiert, erzählt Christopher Gruber, Geschäftsführer der "NLW Tourismus Marketing GmbH", die für die Regionen Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weissensee zuständig ist.

