Aufmerksame Frau am Balkon verständigte Polizei: "Graffiti-Künstler" (26) von Beamten in Spittal auf frischer Tat ertappt. Hoher Sachschaden.

Auch diese Bahnunterführung in Spittal wurde verunstaltet © KK/PIRIH

Seit Wochen hat ein unbekannter Sprayer zwischen Feistritz, Paternion und Spittal sein Unwesen getrieben. In der Nacht von Montag auf Dienstag war Schluss mit lustig: Einer schlaflosen Bewohnerin in der Kapellengasse, die sich am Balkon aufhielt, fiel eine Person auf, die die Bahn-Lärmschutzwände offensichtlich besprühte. Geistesgegenwärtig verständigte sie die Polizei in Spittal. „Wir hatten im Osten der Stadt eine Streife unterwegs. Einem Kollegen gelang es, den Täter auf frischer Tat zu ertappen. Obwohl dieser sofort Reißaus nahm, schaffte es der sportliche Beamte nach einigen hundert Metern Verfolgung den jungen Mann zu stellen“, sagt Alexander Seiwald, stellvertretender Postenkommandant. 16 Tatorte konnten dem 26-jährigen Spittaler, der bisher unbescholten war, nachgewiesen werden. Der Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro, den der junge Mann wieder gut machen möchte. Als Grund für seine Schmierereien gab er „Unzufriedenheit mit der Regierung“ an. „Dieser Erfolg ist der Aufmerksamkeit einer Frau zu verdanken. Lieber einmal zuviel, als zuwenig anrufen!“, bittet Seiwald.

