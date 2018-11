Facebook

Symbolfoto © APA/GEORG HOCHMUTH

In der Nacht auf Montag brachen vier Männer in ein Bürogebäude einer Holzbaufirma in der Gemeinde Hermagor-Presseggersee ein. Mit mitgebrachten Winkelschleifern schnitten sie drei Tresore auf. Durch die Rauch- und Hitzeentwicklung lösten sie dabei die Brandmeldeanlage aus und flüchteten in einem PKW mit der Beute (Bargeld in Höhe von mehr als tausend Euro).