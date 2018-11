Das Jugendsinfonieorchester Oberkärnten gibt am 18. November in Kötschach-Mauthen ein Benefizkonzert für die Hochwasseropfer. Ebenso in Spittal gibt es ein Konzert, dieses aber ohne Benefizcharakter.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

60 junge Musiker stellen sich für guten Zweck auf die Bühne © KK/Karin Posch

Das Jugendsinfonieorchester Oberkärnten unter der Leitung des Spittaler Musikschuldirektors Hans Brunner gibt am 18. November um 15 Uhr ein Benefizkonzert für die Hochwasseropfer im Rathaussaal in Kötschach-Mauthen. Mit dem Lesachtaler Posaunisten David Mascher, der am Konservatorium in Klagenfurt studiert, wird sich ein großes Musiktalent präsentieren. Musiker der dortigen Musikschule gestalten das Vorprogramm.