Der provisorische Damm steht bereits wieder © KLZ/Weichselbraun

Der Dammbruch der Gail bei Waidegg hat mehrere Ortschaften in Hermagor überflutet. Allein in Rattendorf wurden 35 Häuser überschwemmt. Auf einer Länge von über 200 Meter mussten die Pioniere des Bundesheeres den Damm so schnell wie möglich aufbauen, um die Gail wieder in gewohnte Bahnen lenken zu können.

80 Panzerriegel und 220 mit Schotter befüllte "Big Bags" wurden von den Black-Hawk-Hubschraubern im Krisengebiet abgesetzt. Die Animation zeigt das Ausmaß der Überflutung und den Damm vor und nach der Schließung.