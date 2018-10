LKH Laas ist Fixpunkt in der Nachsorge von Herzpatienten. Das hat man jetzt auch schriftlich. Beitrag zur Standortsicherung.

Freude über die Unterzeichnung des Kooperationsvertrags zwischen Klinikum Klagenfurt und LKH Laas © Kabeg

Die Kabeg geht den Weg, ihre medizinischen Angebote zu straffen und die Standorte auszulasten, konsequent weiter. Dazu gehört auch, periphere Häuser mit Zusatzangeboten abzusichern. Als erfolgreiche Beispiele nennt Kabeg-Vorstand Arnold Gabriel die Neuro-Rehabilitation in der Gailtalklinik in Hermagor und die Lymphklinik im LKH Wolfsberg. Auch im LKH Laas wurde seit Längerem ein attraktiver Schwerpunkt aufgebaut und jetzt in Hinblick auf die kommenden Erfordernisse auf solide rechtliche Beine gestellt.

