Bürgermeister Gerhard Pirih, Isabella Konrad (ÖAMTC), VS-Direktorin Johanna Rauter-Verdianz stellvertretende Direktorin des ÖAMTC Petra Peitler mit den Schülern Jonas Springer, Milena Steiner, Zeynep Akza, Werner-Georg Obereder, Helena Schönfelder und Jawad Qalandari © KK/EGGSPRESS

In Kärnten gab es im vergangenen Jahr 52 verletzte Kinder am Weg zur Schule. Gerade im Herbst stellen Dunkelheit und starker Nebel für die Kinder große Gefahren dar. In diesen Monaten steigt auch die Anzahl der Unfälle tendenziell an. Übersehen zu werden, ist eine der Hauptunfallursachen.