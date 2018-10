Schwerer Arbeitsunfall Sonntagvormittag in Hermagor. 52-Jähriger wurde von Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

© ARA Flugrettung

Sonntag um 8.15 Uhr geriet ein 52-jähriger Mann aus Hermagor in einer Firma bei laufender Anlage mit seiner Hand in eine Fräse. Der Mann erlitt dabei laut Polizei schwerste Verletzungen. Er wurde vom Notarzt des Roten Kreuzes erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber RK 1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.