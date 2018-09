Facebook

Platzkonzert vor dem neuen Rüsthaus der Trachenkapelle Mauthen © Salcher

In Würmlach feierte man kürzlich mit der ortsansässigen Feuerwehr, die vor 142 Jahren gegründet wurde. Zahlreiche FF-Abordnungen und Vereine waren bei der Segnung und Übergabe des neuen, modernen wie zweckmäßigen Rüst- und Vereinshauses dabei. Zwei Jahre werkten Würmlacher Florianijünger und freiwillige Helfer unter Kommandant Johann Kollmitzer, der akribisch Buch führte, daran. Die Würmlacher investierten 5300 freiwillige Arbeitsstunden in dieses Werk der Gemeinschaft und ersparten der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen damit rund 170.000 Euro an Kosten. Die Bauleute wurden dabei von mit 420 Mittagessen und ungezählten Jausenbroten versorgt. Als Durstlöscher waren ganze 2750 Liter diverse Getränke notwendig. Bei der feierlichen Übergabe waren auch Kameraden der Partnerwehr Heiligenkreuz/Lafnitztal dabei. Als Zeichen der Verbundenheit wurde ein Lindenbaum gepflanzt. Musikalisch umrahmten die Trachtenkapelle Mauthen und die Sängerrunde Würmlach. Gratuliert haben: Pfarrer Josef Schachner, Landtagsabgeordnete Christina Patterer, Bürgermeister Walter Hartlieb und Amtskollege Eduard Zach der Marktgemeinde Heiligenkreuz/Lafnitztal, Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin, Bezirkspolizeikommandant Werner Maier, Silke Salcher vom Roten Kreuz und viele mehr.