Lesachtal Polizei schnappt Italiener mit 35 Kilogramm Steinpilzen

Die beschlagnahmten Pilze werden vernichtet © LPD Kärnten

Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche wurden in Kärnten Italiener erwischt, die es mit dem Pilzesammeln etwas übertrieben haben. Erst am Dienstag wurde ein Mann am Grenzübergang Nassfeld mit 44 Kilogramm Steinpilzen erwischt. Am Donnerstag gegen 15.45 Uhr wurden drei Italiener mit ihrem Auto auf der Gailtalstraße B 111 in der Gemeinde Lesachtal von der Polizei angehalten und kontrolliert. Im Fahrzeug wurden insgesamt 35 Kilogramm Steinpilze gefunden.

