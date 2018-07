Facebook

Sabrina Kleibner ist zweitbester Floristenlehrling Österreichs © KK/WIRTSCHAFTSKAMMER

Die 23 besten Floristenlehrlinge Österreichs beeindruckten beim Bundeslehrlingswettbewerb in Enns (Oberösterreich) mit ihren Interpretationen Jury und Publikum gleichermaßen. 20 Damen und drei junge Männer stellten eindrucksvoll unter Beweis, was dieses kreative Handwerk so besonders macht. Unter den besten drei Lehrlingen war Sabrina Kleibner, Ausbildungsbetrieb Kleibner, aus Hermagor. Die Gailtalerin erreichte den zweiten Platz, Erste wurde die Steirerin Melissa Leppe (Graz), auf den dritten Platz kam Sandra Berger aus Eferding in Oberösterreich. „Der Bundeslehrlingswettbewerb hat demonstriert, dass gerade unsere Ausbildungsbetriebe, die meist von Meisterfloristen geführt sind, ihrem Nachwuchs diese besondere Qualität des feinen Handwerks mitgeben“, freute sich Innungsmeister Kurt Glantschnig.