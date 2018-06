Oberkärnten, Villach Die besten Feuerwehren des Landes messen sich

Morgen, Samstag (9 Uhr) steigt in der Alpenarena in Villach der Landes-Leistungsbewerb der Feuerwehren.

Kärntens Feuerwehren ermitteln in Villach ihre Besten © KK/FEUERWEHR

Rohr vor, Wasser marsch“, heißt es morgen, Samstag, ab 9 Uhr in Villach in der Alpenarena. Erstmals seit zehn Jahren geht der Landes-Leistungsbewerb der Feuerwehren in Villach über die Bühne. Mehr als 1000 Feuerwehr-Kameraden von Jung bis Alt kämpfen in der Alpenarena um Klassensiege. Im Schlepptau der Wettbewerbsgruppen wird noch einmal die gleiche Anzahl an Fans erwartet.

