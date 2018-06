Die Grenzen, die Rudolf Druml einst kontrollierte, sollten längst verschwunden sein. Doch dieser europäische Traum scheint am Ende. Ein Bericht aus dem Niemandsland.

Rudolf Druml und Zeus in Thörl-Maglern: „Wir hatten noch nie so viele Erfolge wie jetzt“ © Weichselbraun

Ein wolkenverhangener Montagmorgen, der kleine Grenzverkehr nach Tarvis tröpfelt dahin. Anhalten und Pässe zeigen? Längst vorbei. Anders als an den Übergängen nach Slowenien und Ungarn werden an der Grenze zu Italien seit 1997 keine Passkontrollen mehr durchgeführt. Rudolf Druml blickt sich lange um, in der Hand eine Leine, Schäferhund Zeus wartet geduldig. Bereits seit 42 Jahren ist Druml dem Zoll und seinen Diensthunden verbunden, seit 2004 leitet er bundesweit die Diensthundestaffel.

