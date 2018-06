Verkehrsunfall Sonntagabend in Saak bei Nötsch: Ein 19-jähriger Pkw-Lenker übersah beim Einfahrten in eine Kreuzung ein Moped und es kam zum Zusammenstoß. Die Mopedlenkerin stürzte und wurde verletzt.

Das Mädchen wurde mit leichten Verletzungen ins LKH Villach eingeliefert (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Ein 19-jähriger Mann aus Nötsch war am Sonntag gegen 20.45 Uhr mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Saak in der Gemeinde Nötsch im Gailtal unterwegs. Dabei fuhr er ohne den Vorrang zu beachten in eine Kreuzung ein und übersah eine 15-jährige Mopedlenkerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und die 15-Jährige stürzte mit ihrem Fahrzeug. Die Jugendliche wurde leicht verletzt und musste ins LKH Villach eingeliefert.