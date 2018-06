Vor allem in Osttirol, im Lesachtal, im Gailtal sowie in den Bezirken Spittal/Drau und Villach kann es zu starken Niederschlägen kommen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die roten Bereiche sind gefährdet © uwz.at

Bange Blicke nach oben: Auch heute drohen in Kärnten Unwetter. Die aktuelle Karte der Österreichischen Unwetterzentrale (Stand 15 Uhr) weist vor allem den Oberkärntner Raum als gefährdet aus. Vor allem in Osttirol, im Lesachtal, im Gailtal, im oberen Lavanttal, im Gurk- und Metnitztal sowie in den Bezirken Spittal/Drau und Villach kann es zu Gewittern kommen.

Am Freitag haben Unwetter im Lavanttal, im Gurktal und im Görtschitztal großen Schaden angerichtet. Die Aufräumarbeiten werden noch Tage dauern.