Zu geringe Thermik dürfte einem 26-jährigen Mann aus Laas am Samstag zum Verhängnis geworden sein. Er stürzte in den Gailtaler Alpen mit seinem Gleitschirm in steiles Gelände ab.

Im Gailtal stürzte ein Paragleiter ab (Symbolfoto) © APA/BARBARA GINDL

Ein schwerer Paragleiter-Unfall ereignete sich am Samstag im Gailtal. Gegen 10.25 Uhr startete ein 26-jähriger Mann aus Laas mit seinem Gleitschirm vom Jukbichl in den Gailtaler Alpen in der Gemeinde Kötschach-Mauthen zu einem Freizeitflug in Richtung Süden. Kurz nach dem Start dürfte er vermutlich wegen geringer Thermik in Schwierigkeiten geraten sein, streifte zwei Baumwipfel und stürzte in steiles Gelände ab. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber C7 mittels Seil geborgen und ins BKH Lienz gebracht. Im Einsatz stand auch die Bergrettung Kötschach-Mauthen mit drei Mann.