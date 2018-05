Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Manfred Linhard erfüllte einem Buben 2013 einen Weihnachtswunsch und erkärte ihm den Hubschrauber Alouette III © (c) Christian Debelak/Bundesheer

Das Fliegen mit der Alouette war sein Leben, jetzt hat Oberstleutnant Manfred Linhard (64) nach kurzer, schwerer Krankheit seinen allerletzten Flug angetreten. Im Herbst wollte der dreifache Vater als Einsatzpilot in Pension gehen. Es sollte alles anders kommen. Linhard, der aus Oberösterreich stammt, war ab 1978 als Staffelkommandant in Hörsching eingesetzt. 1993 verschlug ihn die Liebe in das Gitschtal. 1998 wurde ihm das Kommando über den Hubschrauber-Stützpunkt Klagenfurt übertragen.