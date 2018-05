Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Josef Obweger, Martin Gruber, Hubert Reiner und Johann Mößler © Camilla Kleinsasser

Es braucht ein gutes Miteinander von Almwirtschaft und Tourismus. Darin waren sich Landwirtschaftskammer-Präsident Johann Mößler, Agrarreferent Martin Gruber, Josef Obweger als Obmann des Kärntner Almwirtschaftsvereins und Hubert Reiner, Obmann des Vereins "Urlaub am Bauernhof" bei einer Pressekonferenz am Mittwoch auf der Lammersdorfer Alm mit Blick auf den Millstätter See einig. Der Tourismus ist für viele Almbauern ein lohnendes Zubrot und ohne die weidenden Tiere, würden die Almen zuwachsen und als Erholungsraum wegfallen.

