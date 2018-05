Kleine Zeitung +

Loncium und Shilling In Oberkärnten braut sich was zusammen

Shilling in Radenthein und Loncium in Kötschach-Mauthen: Zwei kleine Oberkärntner Brauereien zeigen, wie man sich mit viel Leidenschaft und Einfallsreichtum Nischen am Biermarkt schaffen kann.