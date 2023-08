Völlig eskaliert ist in der Nacht auf 19. Februar ein Eifersuchtsdrama im Gailtal: Gegen 3 Uhr in der Früh wurden Polizei und Rettung zu einem Wohnhaus im Bezirk Hermagor gerufen. Dort hatte kurz zuvor ein 42-Jähriger mit einem Messer auf einen anderen Mann (34) eingestochen. Der mutmaßliche Täter dürfte vor dem Hauseingang auf sein Opfer gewartet haben. Als der 34-Jährige in Begleitung der Ehefrau des Tatverdächtigen heimgekommen ist, attackierte der Kärntner seinen Nebenbuhler. Der erlitt mehrere Stich- und Schnittwunden und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.