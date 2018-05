Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Grund für die Straßensperre sind laut BH Hermagor Bauarbeiten (Sujetfoto) © Hautzenberger

Die B 90 Nassfeld Straße ist ab der Staatsgrenze zu Italien in der Zeit zwischen 21. Mai und 8. Juni gesperrt. Das teilt die Bezirkshauptmannschaft (BH) Hermagor am Dienstag in einer Aussendung mit. Grund für die Sperre sollen Bauarbeiten auf italienischer Seite sein.