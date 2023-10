Erneut fand in Kärnten unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung ein Schwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt. Dieses Mal in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und wieder wurden in Kärnten zahlreiche Scheine von der Polizei "gezwickt". Insgesamt waren es 21 Führerscheine, die abgenommen wurden - 17 wegen Lenkens eines Kraftfahrzeuges (KFZ) unter Alkoholeinfluss, vier wegen Lenkens eines KFZ unter Drogeneinfluss. Bei zwölf Lenkern wurde eine Minderalkoholisierung festgestellt.

Insgesamt wurden in nur einer Nacht 286 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) angezeigt. 307 Organmandate wurden wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben.