Ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen wollte am Montag um 14.06 Uhr mit einem Stapler auf einem Firmengelände im Bezirk St. Veit an der Glan einen defekten Lkw in die Werkstatt schleppen. Als der 31-Jährige ausstieg, um den Lkw mit der Schleppstange an den Stapler zu koppeln, dürfte er unabsichtlich den "Ganghebel" betätigt haben.

Dadurch rollte der Stapler rückwärts und fuhr ihm über den rechten Fuß. Er wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.