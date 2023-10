Eine kleine Runde sitzt im Seewirt Spieß am Maltschacher See, man ist hier in nächster Nachbarschaft zum Sonnenresort. Seniorchef Josef "Seppi" Spieß zeigt eine Sammlung alter Postkarten, die man in der Familie aufbewahrt hat: Das Seeareal mit dem Sonnenresort, als es noch Ferienanlage des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) war. Diese Zeiten sind lang vorbei. Wie die Zukunft aussehen wird, ist nicht klar, denn zurzeit gibt es nach gescheiterten Verhandlungen um die Weiterführung des Sonnenresorts keinen Betreiber mehr. Am Tisch ist man sich einig: Ein Ende für den größten touristischen Betrieb der Region? Das kann nicht sein. "Es muss einfach weitergehen", sagt Otto-Markus Hoffmann, aus Feldkirchen. Zwölf Saisonen lang hat der Pädagoge im Sonnenresort in seiner Jugend "gejobbt". Jeder in Feldkirchen habe Berührungspunkte mit dem Sonnenresort, sagt er.