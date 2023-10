Wenn Marius Treffner (36) aus Feldkirchen morgens um 5 Uhr aufsteht, geht er zuerst in den Stall. Er kümmert sich um seine Tiere. Erst danach beginnt für ihn ein normaler Arbeitstag als Abteilungsleiter in einem pharmazeutischen Unternehmen in Feldkirchen. Treffner züchtet nämlich seit 2019 das Kärntner Brillenschaf und ist einer der rund 400 Schafzüchter, die es heute in Kärnten gibt. Was als kleines Hobby begann, ist mittlerweile ein großes Projekt. "Mit dem Zuchtwidder und den kleinen Lämmern habe ich derzeit 90 Schafe im Stall. Mein Vater und mein Bruder hatten schon immer einige Schafe. Als mein Bruder damit aufhören wollte, habe ich die Tätigkeit übernommen“, erklärt der Feldkirchner.