Die "Sonnenhotels Holding GmbH" zieht den Schlussstrich. Man wird das Sonnenresort am Maltschacher See nicht mehr weiterbetreiben. Dazu kommt auch die Bestätigung aus dem Betrieb am See selbst: "Ja, das stimmt. Es wird keine Saison 2024 mehr geben." Mehr will man dazu nicht sagen. Das Sonnenresort Maltschacher See gehört der Landesimmobiliengesellschaft (LIG). Vor Jahren, noch in der Ära Jörg Haider, kaufte das Land Kärnten Seeimmobilien, das Sonnenresort am Maltschacher See gehörte dazu. Der Kauf war damals ein Aufreger, die Landesregierung unter Jörg Haider hatte 2007 beschlossen, die Seeimmobilien von Bawag und ÖGB um 43 Millionen Euro zu erwerben. Der Bundesrechnungshof stellte 2013 fest, dass die betroffenen Immobilien am Hafnersee, Maltschacher See und Ossiacher See zu teuer gekauft wurden.