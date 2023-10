Die Hörsäle an den Universitäten füllen sich wieder: Tausende Kärntner Studentinnen und Studenten starten heute ins neue Studienjahr. Während österreichweit die Gesamtzahl der Studierenden ansteigt, sinkt jene an öffentlichen Universitäten seit Jahren. Zum Vergleich: Im Wintersemester 2018/19 gab es laut Statistik Austria 268.586 ordentliche Studenten an öffentlichen Universitäten, 2022/23 waren es nur noch 263.375. Einzige Ausnahme war das Wintersemester 2020, das in den Lockdown fiel und einen Boom an Neueinschreibungen auslöste.