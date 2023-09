Am Sonntag geriet der Keller eines Wohnhauses in der Gemeinde Feldkirchen gegen 23.45 Uhr in Brand. Die Hausbewohner, ein 48-jähriger Mann und eine 67-jährige Frau, wurden von einem lauten Knall sowie dem Rauchmelder aufgeweckt und alarmierten danach sofort die Feuerwehr.

Bandursache dürfte ein Kurzschluss einer PV-Anlage gewesen sein, der die Speicherbatterien entzündete.

Der 48-jährige Mann wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Im Einsatz befanden sich Kräfte der Feuerwehren Feldkirchen, Waiern und Tschwarzen.