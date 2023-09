500 Kilometer und 8800 Höhenmeter: So lauteten die Eckdaten der sechs Etappen der "Tour de Kärnten 2023", die ausgehend vom Faaker See etwa über Feldkirchen, Ferlach und das Gailtal führte. Rund 400 Teilnehmer aus 16 Nationen waren heuer wieder bei Österreichs größtem Etappenrennen für Jedermann im Mai dabei und sorgten für insgesamt 7500 Nächtigungen in der Region. Heuer gingen im Zuge der Veranstaltung auch die österreichischen Meisterschaften im Einzelzeitfahren und am Berg über die Bühne.