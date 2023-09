Mittwoch um 13.35 Uhr fuhr ein 59-jähriger Oberösterreicher mit seinem Motorrad auf der Hochrindl Landesstraße (L 65) bei Sirnitz in Richtung Feldkirchen. Aus unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitschiene, stürzte und wurde unbestimmten Grades verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Das Motorrad wurde stark beschädigt.