Wir sitzen hier in Bad Saag, wo Sie seit diesem Sommer kulinarischer Direktor sind. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit den Pächtern des Bades, den Kienberger Brüdern?

WINI BRUGGER: Mein Vater ist vor wenigen Monaten verstorben und ich bin in sein Haus in Feldkirchen gezogen. Gernot und Dieter Kienberger kannte ich noch von früher, als sie öfters in meinem Restaurant "Indochine" in Wien zu Gast waren. Sie brauchten jemanden mit Erfahrung und ich war bereit etwas zu tun.