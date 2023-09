Sie waren 37 Jahren als evangelischer Pfarrer in Waiern tätig. Wie ist das Gefühl, nach so langer Zeit in den Ruhestand zu treten?

Martin Müller: Es ist vor allem ein Gefühl der Dankbarkeit, das einen großen Raum einnimmt. Der Abschied war ein Prozess, der von vielen Feierlichkeiten begleitet wurde und es war berührend, so viel Wertschätzung von den Menschen zu erfahren. Es ist schön, auf eine so lange und aktive Zeit zurückblicken zu dürfen. Es freut mich auch, dass es mit der Nachfolge so gut geklappt hat. Der neue Pfarrer, Max Reisinger, ist bereits ins Pfarrhaus eingezogen.