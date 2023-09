Ein ganz besonderer Brauch der Landjugend Glödnitz ist das “Hühnerstehlen” jährlich am Abend des 10. November. An diesem Tag “stehlen” die Mitglieder der Landjugend möglichst viele Hühner von den Bauernhöfen in der Gemeinde. Sie werden einen Tag später bei einem gemeinsamen Backhendlschmaus verspeist, zu dem auch die Hofbesitzer eingeladen werden. Die Landjugend Glödnitz wurde 1968 gegründet und bereichert seitdem das Dorfleben der Gemeinde. Vom Kinderfasching, über ein Maibaumaufstellen bis zur Erntedankfeier organisiert die Gemeinschaft zahlreiche Veranstaltungen. Im Dezember jeden Jahres stehen für die Landjugend Glödnitz dann noch Hausbesuche an - als Nikolo und Krampus. Außerdem lädt man zu "Höllennacht" samt Perchtenlauf.