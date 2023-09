Bernd Stromberger (38) hat den Betrieb bereits von seinem Vater Barnabas Stromberger (67) übernommen. "Aber man weiß ja, wie das so ist", scherzt der Senior: "Das Geschäft übergeben, aber die Arbeit hinterbehalten." Sprich: Es wird fest weitergearbeitet. Das Gasthaus am Zammelsberg, der Spar-Nahversorger sowie ein weiteres Geschäft in Steuerberg wird von der Familie betrieben. "Ohne die Familie würde das nie gehen", erzählt Barnabas Stromberger. Die Basis schuf Strombergers Vater vor 70 Jahren. Damals pachtete dieser das Gasthaus am Zammelsberg und später kaufte er es. Stets war die gesamte Familie in den Betrieb involviert. Jetzt arbeiten gemeinsam mit Bernd und Barnabas Stromberger immer noch alle – von Strombergers Gattin über die Töchter bis hin zu Barnabas Strombergers Schwester. Das Credo in der Familie: "Solange die Haustür offen ist, kannst du einkaufen gehen." In Steuerberg kann sonntags von sieben bis zehn Uhr eingekauft werden.

Das Geschäft am Zammelsberg noch zu Zeiten des Vorbesitzers © (c) Gert Köstinger/Repro

Und die Menschen tun das auch. "Früher haben die Kinder unter der Woche – die Schule ist ja gleich daneben – Kleinigkeiten aus dem Geschäft mitgenommen, am Wochenende haben die Mütter diese dann bezahlt und weitere Einkäufe erledigt", erzählt Stromberger von alten Gebräuchen. Die Basis für den jahrzehntelangen Bestand des Betriebes parallel zum familiären Einsatz: "Es muss geschätzt werden im Ort, was wir anbieten", sagt Stromberger. "Und das tun die Leute auch. Weil wenn keiner mehr kommt und seine Feiern bei uns ausrichtet, dann geht das alles nicht mehr. Auch die Geschäfte tragen die Einwohner mit – in Zammelsberg wie in Steuerberg, wo man ein 230 Quadratmeter großes Geschäft betreibt. Diese Größe wäre bei den heutigen Spannen im Handel nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Stromberger: "Da braucht man mindestens 600 Quadratmeter."

Traditionelles Arbeiten

In den Geschäften gibt es vom Fleisch über frisches Gebäck bis zu Putzmitteln alles für den alltäglichen Bedarf. "Wir haben sehr viele regionale Produkte", betont Stromberger. Als regionaler selbstständiger Sparkaufmann ist die nötige Eigenständigkeit dafür gegeben und wird auch ausgelebt. Im Gasthaus setzt man ebenso auf Bodenständigkeit. Die gastwirtlichen Grundprinzipien laut Stromberger: "Die Gäste einfach zufriedenzustellen, das gute Wiener Schnitzel und die Kärntner Nudel." Die Ereignisse und Veränderungen der Zeit hätten aber auch am Gasthaus Spuren hinterlassen: Der typische Stammtisch habe sich eigentlich aufgehört, erzählt Stromberger. Viele sind mehr online als zusammen am Tisch, Corona habe viel verändert.

Aber nun wird Jubiläum gefeiert, man sieht positiv in die Zukunft. Am Sonntag, dem 10. September, beginnt man die Feierlichkeiten mit einer Messe um zehn Uhr. Danach singt der Singkreis Zammelsberg am Kirchplatz und es gibt natürlich Essen und Trinken.