Das Backhaus Kainbacher, an der Hauptstraße in Straßburg, gibt es bereits seit 1977. Damals übernahmen Gerald und Anna Kainbacher eine bereits bestehende Bäckerei. Als Sohn Gernot 1996 seine Meisterprüfung ablegte, stieg er in das Familienunternehmen ein. Seit rund zwölf Jahren führt er nun den Betrieb. "Meine Eltern helfen aber nach wie vor mit, ohne sie würde es nicht gehen", erzählt der Bäckermeister. Bekannt ist das Backhaus Kainbacher vor allem durch sein Gurktaler Bauernbrot, welches aus Roggenmehl hergestellt wird.