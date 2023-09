Mit der neuen Querungshilfe im Bereich der Liebenfelser Hauptkreuzung, an der die Klagenfurter Straße (L69) mit der St. Veiter Straße (B 94) zusammentrifft, wurde eine Gefahrenquelle für Fußgänger entschärft. Lange wurde dies von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Gemeinde gefordert. Will man nämlich vom Ortskern aus zur örtlichen Tankstelle, zum Lebensmittelgeschäft oder in das Industriegebiet gelangen, muss man die besagte Kreuzung überqueren.