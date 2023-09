Ein Pensionist aus Kärnten musste bitter erfahren, dass ein Schließfach keine sichere Bank ist: Nach dem aufsehenerregenden Einbruch in seine Hausbank im Bezirk Feldkirchen im Juni 2020, bei dem 317 von insgesamt 500 Schließfächern aufgebrochen und ausgeräumt wurden, hat er bis jetzt um Schadenersatz gekämpft. Der Mann hatte damals 56 Philharmoniker-Goldmünzen in der Bank erworben und in seinem gemieteten Schließfach verwahrt. Als der Einbruch entdeckt wurde, forderte er von der Bank Schadenersatz in Höhe von 89.000 Euro für seine gestohlenen Goldmünzen.