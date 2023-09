Der Urlaub auf Kärntner Bauernhöfen liegt voll im Trend. Entgegen den Mai- bis Juli-Zahlen, wo man im südlichsten Bundesland – anders als in Restösterreich – insgesamt ein Nächtigungsminus hinnehmen musste, gibt es seitens der Marke "Urlaub am Bauernhof" eine Erfolgsmeldung: In einer Blitz-Umfrage gaben 65 Prozent der Befragten an, mit der Sommersaison "sehr zufrieden" zu sein.