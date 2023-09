Dieser Sommer war nichts für schwache Hobbygärtnerinnen-Nerven. "Es war nicht einfach", sagt Renate Bacher aus Winkl in der Gemeinde Reichenau. Aber Bacher hat es geschafft, ihre Blumenpracht durch alle Wetterkapriolen zu retten - egal, ob frühjärliche Kälte und sommerlicher Sturm oder Starkregenereignis. Und das auf 1400 Metern Seehöhe. Sie erreichte in Ebene Reichenau Platz 1 in der Kategorie "Bauernhöfe und Buschenschenken" bei der Blumenolympiade der Fördergemeinschaft Garten mit Unterstützung der Kleinen Zeitung.