Bereits im Juni schlug der bevorstehende Wechsel des Althofner Stadtpfarrers Lawrence Pinto hohe Wellen. Zur Erinnerung: Pinto soll in Zukunft Pfarren des Görtschitztales leiten, sein Nachfolger wird Feldkirchner Kaplan John Ugochukwu Opara. Anton Wanner wird von seiner Verantwortung entlastet. Jetzt wurden die Wechsel in der Region von der Katholischen Kirche Kärnten offiziell per Aussendung bestätigt.

Pinto übernimmt nun die Leitung von Hüttenberg, Maria Waitschach, Lölling, St. Johann am Pressen und St. Martin am Silberberg. Dechant Pinto wird außerdem Provisor in Klein St. Paul, Kirchberg und Wieting. Der bisherige Provisor von Klein St. Paul, Kirchberg und Wieting, Rafael Zehner, wird als Aushilfsseelsorger in der Diözese Gurk wirken.

Pinto folgt der bisherige Kaplan der Stadtpfarre Feldkirchen, John Ugochukwu Opara. Damit ist er nun der neue Pfarrer in Althofen, St. Martin am Krappfeld, Guttaring, Kappel am Krappfeld und Silberegg. Außerdem ist er noch Pfarrmoderator von St. Stefan am Krappfeld.

Jacek Zagorowski wird Pastoralvikar der Pfarren Feldkirchen, St. Ulrich bei Feldkirchen, Radweg, Tiffen, St. Gandolf und Friedlach.

Ruhestand und Neuzugang in Himmelberg

Priester Pawel Windak wird zusätzlich zu seinen bestehenden Aufgaben als Pfarrer von Brückl und Provisor von St. Ulrich am Johannserberg Provisor der Pfarren Eberstein, Hohenfeistritz, St. Oswald ob Hornburg und St. Walburgen. Der bisherige Provisor dieser Pfarren, Ramesh Jyothi, wird als Aushilfsseelsorger der Diözese Gurk tätig sein - mit Schwerpunkt in der Pfarre Klagenfurt-Wölfnitz.

Bekanntlich geht Reinhold Berger als Pfarrer von Himmelberg und Provisor von Außerteuchen in den Ruhestand. Neuer Provisor in Himmelberg wird Jacek Artur Wesoly, Provisor in St. Josef am Ossiachersee. Gabor Köbli, Provisor in Gnesau, Sattendorf und Zedlitzdorf, betreut die Pfarre Außerteuchen mit.

Thomas Sagili, bisher Kaplan in der Klagenfurter Stadthauptpfarre St. Egid, wechselt in die Pfarre Friesach. Der bisherige Kaplan der Pfarre Friesach, Rajesh Bhupathi, wird neuer Kaplan in Klagenfurt-St. Egid.