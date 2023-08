Das Messnerhaus in Außerteuchen liegt auf gut 1160 Höhenmeter. Der Weg hinauf, passiert nicht. Da möchte man hin, und wenn man sich fragt, warum? Dann gibt Titanilla Eisenhart die Antwort. Seit 15 Jahren kuratiert sie hier inmitten von viel – sehr viel – Gegend Ausstellungen, die einem Destillat der Kunst gleichen. Auf engem Raum konzentriert sie die Werke internationaler Künstler und doch ergänzen sie sich in einer Harmonie, die sich die Welt wünschen würde. Ein Ganzes aus Vielen ist ihr mit der Ausstellung gelungen. „Ich bin alleine, sogar ohne Sekretariat. Das ist so viel Arbeit, dass ich jedes Jahr sage: ‘Das war die letzte Ausstellung’. Und doch habe ich die Freiheit mich auf aktuelle Themen der Zeit einzulassen“, sagt Eisenhart.