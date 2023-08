Ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan wurde am Mittwoch bei einem Unfall in einem Sägewerk im Bezirk Feldkirchen. Er führte um 12.45 Uhr bei einer sogenannten "Besäumungsmaschine" Bretter ein, die dadurch zu Leisten zerschnitten wurden.

Dabei dürfte sich ein Brett verkeilt haben. Es schlug in Richtung des 30-Jährigen aus und traf ihn am Unterkiefer. Durch die Wucht wurde der Mann rücklings zu Boden geschleudert und er schlug daraufhin mit dem Kopf am Holzboden auf. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.