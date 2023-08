Seit mehr als 45 Jahren ist das Humanomed Kurzentrum in Althofen in Betrieb. Rund 12.000 Kur- und Rehabilitationspatienten werden pro Jahr von rund 500 Mitarbeitenden betreut. Die Entwicklung der Einrichtung war eine stetige in den vergangenen Jahrzehnten, 2025 wird man das 50-jährige Jubiläum begehen. Aus einem Bauernhof, der einst erworben wurde, entstand das Zentrum. "Heute ist es ein Leitbetrieb für die Region", sagt Walter Zemrosser, Bürgermeister von Althofen.