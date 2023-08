Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr kam es auf der Nockalmstraße in Kärnten zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Urlauber aus Dänemark kam er mit seinem Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und stürzte. Er schlitterte mehrere Meter auf der Asphaltfahrbahn entlang, ehe er mit dem Oberkörper heftig gegen einen Holzpflock am Fahrbahnrand prallte. Der schwer verletzte Mann wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Laut Auskunft des Klinikums Klagenfurt ist der Motorradlenker dann bereits in der Nacht auf Donnerstag seinen schweren Verletzungen erlegen.