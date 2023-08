Martin Lorber (45) ist seit rund 29 Jahren Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr in Glanhofen, Mitglied des Gemeinderates (parteiunabhängig), Gründer und Obmann der Brauchtumsgruppe "Ossiacher Tauern" und Kapitän des EC Nockberge. Hauptberuflich betreibt der Vater von drei Kindern ein kleines Unternehmen und ist spezialisiert auf Forstwirtschaft und Erdbewegungen. Gelernt hat Lorber den Beruf des Maschinenbauers an der Fachschule in Ferlach.

"Mehr Einsätze als im gesamten Vorjahr"

Zeitgleich zum Beginn seiner Ausbildung verschlug es den damals 15-Jährigen zur Freiwilligen Feuerwehr Glanhofen, seither ist er Feuer und Flamme für diese Tätigkeit. Seinen ersten Einsatz wird er wohl nie vergessen. Er erzählt von einem Großbrand in der Umgebung und wie er und ein weiterer Kamerad zu spät ins Rüsthaus gekommen sind. Sie haben sich dazu entschieden, mit dem privaten PKW nachzufahren. "Viele Einsätze in diesem Ausmaß gibt es nicht, der Fokus liegt bei uns auf technischen Hilfeleistungen", erzählt Zugskommandant Lorber. "In den letzten Wochen gab es jedoch viel zu tun. In der kurzen Zeit hatten wir mehr Einsätze als im gesamten letzten Jahr. Es ist allerdings nicht so schlimm wie in Unterkärnten", ergänzt er.

Schon in Treffen und Arriach aufgeräumt

Für Lorber stehen bei all seinen Tätigkeiten die Menschen im Vordergrund. Bei seiner Funktion als Feuerwehrmann ist es der unmittelbare Dank der betroffenen Personen der ihn antreibt. Bei den Unwetterkatastrophen rund um Treffen und Arriach war für ihn der erste Schock gleichzeitig Motivation, um an vorderster Front zu helfen.

Um zukünftig besser auf Unwetterereignisse vorbereitet zu sein, wurde ein Anhänger voll mit Werkzeugen und Utensilien zur Katastrophenhilfe zusammengestellt. Die Investition macht sich bezahlt, Lorber steht mit seiner Kameraden aktuell in Unterkärnten im Einsatz.

Feuerwehr-Emblem tätowiert

Die Feuerwehr ist für Lorber mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung, es ist seine Leidenschaft. Er beschreibt den Zusammenhalt als familiär und ist stolz, ein Teil davon sein zu dürfen. Deshalb haben sich er und einige seiner Kameraden das Emblem der Feuerwehr tätowieren lassen.

Der Veteran vieler Einsätze erzählt aber auch von heiklen Momenten. Zerstörten Existenzen und verunglückte Menschen belasten die Psyche. Besonders im Gedächtnis geblieben ist die Tierbergung von 21 verendeten Rindern, die vernachlässigt wurden: "Das geht körperlich und geistig voll an die Substanz", erinnert sich der Atemschutzträger. Ohne die gemeinsame Aufarbeitung und den Zusammenhalt in der Feuerwehr, meint er, wäre das nur schwer zu bewältigen.

Mehr Verständnis für Helferinnen und Helfer

Lorber hat in den letzten Jahren auch Veränderungen in der Gesellschaft wahrgenommen. Seit der Covid-Pandemie merke er, dass Solidarität oft nur noch vorhanden wäre, wenn es einem selber nützt. Er wünscht sich, mehr Verständnis für die erschöpften Helferinnen und Helfer, die nicht alle Keller gleichzeitig auspumpen können.

Als "Held" sieht er sich nicht und weißt darauf hin, dass jedes Mitglied einer Feuerwehr es verdient, einen Artikel in der Zeitung gewidmet zu bekommen. Besonders dankbar ist er seiner Lebensgefährtin, die ihn bei seinen Tätigkeiten unterstützt und auch seinen Kameraden bei der Feuerwehr. Lorber möchte auch die Möglichkeit nutzen um sich bei seinem Komandaten Wolfgang Drolle für die jahrelange Unterstützung zu bedanken.